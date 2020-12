Eine private Initiative sammelte in den vergangenen zwei Wochen “Heldenpost” für die Einsatzkräfte der Amokfahrt in Trier am 1. Dezember. Nach Angaben der Stadt haben Kinder und Jugendliche aus Trier für die Rettungskräfte über 600 Briefe geschrieben, gemalt und gebastelt.

Die Kinder und Jugendliche haben sich viel Mühe mit ihren Karten gemacht, die sie an die Trierer Helfer und Rettungskräfte der Amokfahrt am 1. Dezember geschrieben haben. Steffi Quint Einige haben auch Figuren oder Krankenwagen auf die Karten gemalt. Steffi Quint Die Kinder und Jugendlichen bedanken sich in den Briefen bei den Helfern, sie nennen sie Helden und Heldinnen. Steffi Quint Dieses DANKE ist nicht zu übersehen, soll es auch nicht. Steffi Quint Auf den Karten stehen auch kleine Gedichte wie dieses hier: "Worte zeigen, wie jemand gerne wäre. Taten zeigen, wie er wirklich ist." Steffi Quint Dieser Absender hat einen Helden als Zeichen der Anerkennung gemalt. Steffi Quint Dieser eine Heldin. Steffi Quint Immer wieder sind auf die Karten auch Herzen… Steffi Quint ...oder Engel gemalt. Steffi Quint Und auf jeder Karte steht mehrfach ganz groß "DANKE". Steffi Quint