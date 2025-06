Beim Bundeswettbewerb in Nordrhein-Westfalen wurde das beste Landwirtschafts-Talent der Republik gesucht. Lea Sensen hat sich durchgesetzt. Sie arbeitet im Eifelkreis Bitburg-Prüm.

Die angehende Landwirtin Lea Sensen bringt frisches Heu in den Stall. Neugierige Kälber schauen ihr bei der Arbeit zu. Sie liebt es, sich um die Tiere zu kümmern. "Es macht mir großen Spaß, die Kälber zu füttern".

Landwirtschafts-Talent aus NRW arbeitet in der Eifel

Die 21-Jährige kommt aus Kevelaer in Nordrhein-Westfalen, macht ihre Ausbildung aber auf dem Meuteshof in Rommersheim (Eifelkreis Bitburg-Prüm). Sie ist im dritten Lehrjahr. Dass Lea Sensen Landwirtin werden will, ist kein Wunder. Die Landwirtschaft wurde ihr in die Wiege gelegt.

Für Lea Sensen gibt es im Betrieb viel zu tun: Fast 370 Milchkühe müssen auf dem Meuteshof mehrmals am Tag gefüttern werden. SWR

"Meine Eltern haben auch einen landwirtschaftlichen Betrieb. Wenn etwas im Stall zu machen war, hat die gesamte Familie mitgeholfen. Ich wusste daher schon als Kind, dass ich mich dort am wohlsten fühle", erzählt Sensen.

Gegen mehr als 10.000 Bewerber durchgesetzt

Lea Sensen steckt viel Arbeit und Fleiß in ihre Ausbildung, um ihrem Traumjob näher zu kommen. Was sie bereits alles kann, hat sie beim Berufswettbewerb der deutschen Landjugend gezeigt.

Und das mit Erfolg: Beim Bundesentscheid im nordrhein-westfälischen Bad Sassendorf gewann sie den ersten Platz. Dabei hatte sie sich nach Angaben des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau gegen insgesamt fast 10.000 andere Nachwuchs-Landwirte durchgesetzt.

Tiere sind für Lea Sensen alles. Sie hat zu den Kälbern auf dem Hof eine besondere Beziehung aufgebaut. SWR

"Das war eine große Überraschung für mich. Ich habe das immer noch nicht realisiert", sagt die 21-Jährige. Viele Bekannte und Freunde haben sich danach bei ihr gemeldet und gratuliert.

Können unter Beweis stellen

Für ihren Sieg musste Lea Sensen beim Bundeswettbewerb verschiedene Aufgaben meistern. "Dort gab es etwa eine Nachbildung aus Gummi von einem Kalb. Wir mussten mit einem speziellen Werkzeug die Hörner des Kalbs entfernen."

Teilnehmerin Lea Sensen entfernt an einem Kalb-Dummy die Hörner. Sensoren messen dabei, wie gut sie das macht. Carina Graeschke, BDL

Sie hatte darin bereits in ihrer Ausbildung Erfahrung gesammelt, als sie bei lebendigen Kälbern die Hörner entfernt hat. "Das ist sehr wichtig, damit sich die Tiere später nicht gegenseitig oder uns mit den Hörnern verletzen können", so Sensen.

"Sie macht diesen Beruf mit Leidenschaft"

Peter Meutes ist der Chef auf dem Meuteshof in Rommersheim und bildet Lea Sensen als Landwirtin aus. Er hat sich über ihren Sieg beim Wettbewerb gefreut: "Ich bin stolz auf sie", sagt Meutes. Ihm war schon früh klar, dass seine Auszubildende viel Talent für die Landwirtschaft besitzt.

Betriebsleiter Peter Meutes hat seine Auszubildende dabei unterstützt, sich auf den Bundeswettbewerb vorzubereiten. Dafür hat er sie bei landwirtschaflichen Maschienen nochmals geschult. SWR

"Sie hat vor drei Jahren ein Praktikum bei uns gemacht. Damals dachte ich mir bereits, dass wird eine richtig gute Landwirtin", so Meutes weiter. "Sie arbeitet in allen Bereichen perfekt und das ist außergewöhnlich".

Nach der Ausbildung ein Studium

Lea Sensen macht im Sommer ihre Abschlussprüfung. Danach plant sie in ihre Heimat nach Nordrhein-Westfalen zurückzukehren. "Ich will Tiermedizin studieren", erzählt sie. Sollte ihr das nicht gefallen, hat sie schon eine andere Idee: "Ansonsten studiere ich Agrarwissenschaften".

Sie weiß noch nicht, ob sie später wieder auf dem landwirtschaftlichen Betrieb ihrer Eltern arbeiten oder ihre eigene Tierarztpraxis eröffnen will. "Das wird die Zeit zeigen", so Sensen.