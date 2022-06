Deutscher Schmuck- und Edelsteinpreis verliehen

In Idar-Oberstein ist Freitag der Deutsche Schmuck- und Edelsteinpreis verliehen worden. Die Preisverleihung wurde nachgeholt, weil sie im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie verschoben wurde. Wie der Bundesverband der Edelstein und Diamantindustrie mitteilte, lautete das Thema des Wettbewerbs "Into the Light.“ Das habe Carsten Kissner aus Schwetzingen mit einem Armschmuck aus Gelbgold und Silber am besten umgesetzt. Die Jury zeigte sich überzeugt von dem schlicht wirkenden silbernen Armband, bei dem sich beim Tragen Silberknospen öffnen. Sie geben den Blick auf goldene Blüten mit farbigen Edelsteinen frei. Der erste Preis des internationalen Branchenwettbewerbs ist mit 4.000 Euro dotiert. Nach Angaben des Verbandes wurde der Deutsche Schmuck und Edelsteinpreis 1970 ins Leben gerufen, um ein möglichst großes Publikum für Schmuck und Edelsteine zu begeistern und die Branche zu fördern