Drei Studentinnen der Hochschule sind vom Bundesumweltministerium mit dem deutschen Nachhaltigkeitspreis und mit Preisen für Ökologisches Design ausgezeichnet worden. Wie die Hochschule mitteilte, sind die drei Frauen Absolventinnen des Studiengangs Kommunikationsdesign.

Den deutschen Nachhaltigkeitspreis gewann Laura Ullmann für die Entwicklung einer ökologischen Sandale, die komplett kompostierbar ist. Die Sohlen aus Kokosfasern werden in einer Weberei in Eisenschmitt in der Eifel gefertigt. Für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gab es bundesweit 800 Bewerbungen. Die Erfinderin der Ökologischen Sandale aus Trier hat ihn bekommen. Die Sandale ist 100 Prozent kompostierbar.

Weinkühler und Lampen aus dem Bioabfall Trester, Stielen, Kernen und Schalen, die beim Keltern von Wein übrigbleiben, hat Katharina Hölz erdacht und bekam dafür den Bundespreis für Grüne Produkte. Jana Hoffmann wurde für ihr Verkaufs- und Informationssystem für Alte Gemüsesorten mit dem Nachwuchspreis für Ökodesign ausgezeichnet. Es sei ein wichtiger Beitrag zur Vielfalt der Nutzpflanzen, so das Bundesumweltministerium.