Forstämter in der Region Trier beteiligen sich mit verschiedenen Veranstaltungen ab heute an den Deutschen Waldtagen. Das Bundeslandwirtschaftsministerium und der Deutsche Forstwirtschaftsrat möchten damit nach eigenen Angaben auf die gemeinsame Verantwortung aller für den Wald aufmerksam machen. Extreme Dürre, Borkenkäfer, Stürme und Brände hätten den Wald in den letzten Jahren geschädigt. Wie wichtig er für Klimaschutz, Artenvielfalt und Naherholung ist, soll bis 20. September unter anderem in Wald-Wanderungen in allen Landkreisen der Region gezeigt werden. In Steffeln in der Vulkaneifel wird außerdem ein Achtsamkeits- und Entspannungstraining im Wald angeboten. In Fließem im Eifelkreis Bitburg-Prüm gibt es eine Kräuterwanderung und in Birkenfeld eine Fledermauswanderung