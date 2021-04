Während auf deutschen Camping-Plätzen gähnende Leere herrscht, freuen sich die Luxemburger Campingplatz-Betreiber über Urlaubsgäste. Denn einige Deutsche wollen sich durch das Corona-Virus den Camping-Urlaub nicht vermiesen lassen.

Nur die Sauer trennt Rosport in Luxemburg von der Gemeinde Ralingen auf deutscher Seite. In Rosport stehen die Wohnmobile direkt am Ufer des Flusses, auf Ralinger Seite sind alle Stellplätze dagegen leer.

Viel Betrieb herrscht zurzeit auch in Rosport nicht, das Wetter ist vielen Campern einfach zu kalt. Patrick Hierthes ist im Vorstand des lokalen Tourismusverbandes, der auch den Campingplatz betreibt, und meint, vor ein paar Tagen hätte es hier noch ganz anders ausgesehen.

Am Osterwochenende waren wir sehr gut belegt, da hatten wir fast eine komplette Auslastung. Das waren hauptsächlich auch deutsche Gäste, die dann ein, zwei Tage geblieben sind. Patrick Hierthes, Rosporter Tourismusverband.

Kurztrip auf Luxemburger Camping-Plätze

Die Länge ihres Aufenthaltes auf dem Rosporter Campingplatz hänge für viele Gäste allerdings von den Regelungen im Heimatland ab, erklärt Hierthes.

„Ich glaube, in verschiedenen Bundesländern wird ja nach einem Aufenthalt von mehr als 72 Stunden im Ausland ein PCR-Test verlangt. Das heißt, wir haben festgestellt, dass die Leute, also hauptsächlich die deutschen Gäste, weniger als drei Tage hiergeblieben sind."

Hygiene-Regeln gelten auch in Luxemburg

Natürlich müssen sich alle Gäste des Campingplatzes in Rosport an die Hygieneregeln halten, es gilt also Maskenpflicht, zwei Meter Abstand, und Hände desinfizieren. Größere Menschengruppen sind nicht erlaubt, die Wohnmobile stehen auch nicht so eng zusammen, wie sonst üblich. Bis jetzt habe es damit keinerlei Probleme gegeben, so Hierthes.

Deutsche fühlen sich sicher

Das ist auch den deutschen Urlaubern wichtig. Hermann Theobald aus Hofheim im Main-Taunus-Kreis ist mit seiner Frau im Wohnmobil unterwegs. Normalerweise zieht es sie weiter in den Süden, nach Spanien zum Beispiel. Doch das lässt die Corona-Situation zurzeit nicht zu. „Und als Camper schaut man dann natürlich, wo funktioniert es? Und es funktioniert eben in Luxemburg. Hier fühlen wir uns auch gut geschützt und sind deshalb gerne hier“, sagt Hermann Theobald.

Sorge vor zu vielen Besuchern

So sieht es auch Christine Berg aus der Nähe von Grünstadt. Für sie ist das Wohnmobil ein zweites Zuhause. Allerdings sieht sie auch ein Problem darin, dass jetzt so viele deutsche Urlauber nach Luxemburg fahren. „Das staut sich ja dann so, denn die Luxemburger kommen ja auch zum Campen. Dann hat man hier im kleinen Luxemburg die große Masse, gegenüber Deutschland, das ja doch recht groß ist.“

Einheitliche Regeln für Grenzregion gefordert

Vom Wildcampen, wie es zuletzt an der Mosel häufig vorgekommen ist, hält Christine Berg nichts, kann aber auch nicht nachvollziehen, warum das Camping mit vollkommen autonomen Wohnmobilen in Deutschland nicht gestattet ist. Einig sind sich Berg, Theobald und Hierthes vor allem in einer Sache: Für die Grenzregion rund um Trier bräuchte es dringend einheitliche Regelungen: "Dann wüsste jeder, welche Maßnahmen er zu respektieren hat, egal, in welches Land er fährt."