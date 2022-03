In Luxemburg sind die Spritpreise an den Tankstellen in der Nacht zum Donnerstag deutlich erhöht worden. Mit 2 Euro 11 pro Liter ist Diesel dort jetzt die teuerste Spritsorte. Das sind Medienberichten zufolge gut 38 Cent mehr als am Vortag. Ein Liter Super 95 kostet in Luxemburg jetzt 1 Euro 89, gut 23 Cent mehr als noch am Tag zuvor. Nach einem Bericht des "Luxemburger Worts" bildeten sich am Mittwochabend lange Schlangen an den Tankstellen in Luxemburg.