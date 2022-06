Eine Fahrradfahrerin ist am Mittwoch in Detzem an der Mosel bei einem Verkehrsunfall mit einem Gabelstapler verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte die Frau an einem Lastwagen vorbeifahren, der am Straßenrand parkte. Ein Gabelstaplerfahrer kam aus einer Hofeinfahrt und sah die Radfahrerin zu spät, weil der LKW laut Polizei die Sicht beeinträchtigte. Die Frau kollidierte mit dem Gabelstapler und verletzte sich an Beinen und Brustkorb. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.