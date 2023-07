per Mail teilen

Sommerzeit ist Dorffestzeit. Mittendrin sind dann auch die Hunsrück-DJs, die schon seit 20 Jahren für Stimmung sorgen. Ihre Arbeit hat sich aber verändert.

Die Nebelmaschine brummt. Es ist kurz nach 21 Uhr. In Oberreidenbach (Kreis Birkenfeld) wird Kirmes gefeiert. Die Hunsrück-DJs starten ihre Show. DJ Andreas Heck meldet sich an, spricht ins Mikrofon: "Heute, Samstagabend, bestes Wetter." Dann ruft er in die Menge: "Habt ihr Lust!" Parallel dazu wummern die Boxen, es läuft Michael Jacksons "Billie Jean".

Dorffeste sind das Hauptgeschäft

Mario Mattes und Andreas Heck sorgen gerne auf kleinen Dorffesten für Stimmung. SWR

Der DJ hat Routine. Er und Mario Mattes haben in diesem Jahr bereits einige Auftritte hingelegt. Feste, wie in Oberreidenbach gehören zum beliebten Hauptgeschäft des Duos, sagt Heck. "Das sind die Veranstaltungen, die unseren Job ausmachen. Wo man noch Kontakt zu den Gästen hat. Wo man viele Gäste seit Jahren kennt. Das macht manchmal mehr Spaß als die großen Veranstaltungen."

Musikwünsche, Feste und Technik haben sich verändert

Die Hunsrück-DJs kennen sich von klein auf. Sie sind im gleichen Dorf aufgewachsen. Und sie sind seit mehr als 20 Jahren zusammen im Geschäft. Allerdings hat sich dieses Geschäft mit der Zeit gewandelt.

Die Hunsrück DJs Mario Mattes und Andreas Heck sind seit vielen Jahren ein eingespieltes Team. SWR

Es gibt keine CDs mehr. Die Musik kommt aus dem Computer. Die Dorffeste sind kürzer geworden, weil es an Helfern fehlt. Die Lieder, die gefragt sind, ändern sich schnell - am Ball bleiben sei wichtiger denn je, sagt Mario Mattes, der zusammen mit Andreas Heck auch schon vor Tausenden Gästen in Mainz aufgelegt hat.

DJ sind manchmal auch Sanitäter und Busfahrer

"Sie halten dir das Handy vor die Nase und sagen: 'Ey, Alter. Das will ich jetzt hören.' Ob du das jetzt gut findest oder nicht. Die Masse will es hören. Wenn du das Lied nicht spielst, heißt es nachher, der hat mein Lied, meinen Musikwunsch nicht gespielt."

"Ich bin Sanitäter bei der Bundeswehr und habe Leute auch nachts schon verarztet."

Hunsrück DJ Mario Mattes sagt, dass sich die Musikwünsche verändert haben und schnelllebiger geworden sind. SWR

Die DJs erfüllen den Gästen jedoch nicht nur Musikwünsche, sagt Mario Mattes: "Ich bin Sanitäter bei der Bundeswehr und habe Leute auch schon nachts verarztet. Ich habe auch einen Bus. Mit dem habe ich schon Leute nach Hause gefahren."

Heck: Arroganz geht gar nicht

Die Hunsrück-DJs sind derzeit voll im Einsatz. Sie reisen jedes Wochenende quer durch den Hunsrück - von Fest zu Fest. Es gab Jahre, da waren sie pro Jahr mehr als 100 Mal im Einsatz, gebucht bei "Oktoberfesten" zur Fastnacht und für Dorffeste im Sommer - wie die Kirmes in Oberreidenbach. Andreas Heck und Mario Mattes werden bis zwei Uhr auf dem Fest auflegen.

"Arroganz. Das kann ich überhaupt nicht haben."

Für Heck gibt es nur eine Sache, die für ihn gar nicht geht: "Arroganz. Das kann ich überhaupt nicht haben, wir nehmen Kontakt zu unserem Publikum auf. Wir haben sicherlich das ein oder andere Mal das Streitgespräch, das gehört dazu, wie: 'Ich bin auch DJ. Das kennen wir ja. Oder mach mal andere Musik.' Aber da wissen wir mittlerweile höflich mit umzugehen."

Für Hunsrück DJ Andreas Heck gehen Arroganz und Alkohol am DJ Pult überhaupt nicht. SWR

Die Hunsrück-DJs sind guter Dinge, dass dieser Abend in Oberreidenbach gut verlaufen wird. "Die Party wird gut", sagt Mario Mattes. "Das wird so sein. Die Oberreidenbacher sind sehr feierfreudig. Und die Sperrstunde, die eigentlich bis zwei Uhr geht, wird hier immer nochmal verlängert."