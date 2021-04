Die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen in Trier am Wochenende sind laut Polizei friedlich verlaufen. So seien am Samstag etwa 40 Autos in Form eines Autokorsos durch Teile der Innenstadt gefahren. Es habe kurze Staus aber kein größeres Verkehrschaos gegeben. Am Sonntag waren laut Polizei etwa 110 Personen gemeinsam in der Innenstadt unterwegs, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Parallel dazu hätten sich etwa 60 Gegendemonstranten versammelt. Es habe keine Zwischenfälle gegeben.