per Mail teilen

In der Trierer Innenstadt muss wegen mehrerer Demonstrationen und Kundgebungen am Samstag mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Insgesamt wurden zehn Demonstrationen angemeldet, so die Verwaltung. Deshalb seien umfangreiche Sperrungen der Strecken und Kundgebungsorte nötig.

Anwohner sollen Fahrzeuge entfernen

Betroffen sind dabei zum Beispiel die Bereiche um den Viehmarktplatz, Stresemannstraße, Karl-Marx-Straße und Feldstraße sowie die Römerbrücke und das St. Barbara-Ufer.

Im Bereich der Karl-Marx-, Brücken-, Bollwerk- und Wallstraße gilt von 13 Uhr bis 22:30 Uhr ein absolutes Halteverbot, ebenso ist der Parkplatz an der Lorenz-Kellner-Straße auf der Höhe Bollwerkstraße gesperrt. Die Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge rechtzeitig zu entfernen.

Auch Buslinien betroffen

Für die Buslinien 82 und 83 gelten wegen der Kundgebungen und Demonstrationen nach Angaben der Stadtwerke Trier folgende Umleitungen: Vom Hauptbahnhof in Richtung Heiligkreuz bzw. Feyen fahren beide Linien über die Balduinstraße, Mustorstraße, Weberbach, biegen dann rechts ab in die Kaiserstraße bis zur Tankstelle, dann links in die Südallee. Ab der Haltestelle Südallee (Hotel "Deutscher Hof") gilt die reguläre Route.

Die Rückfahrt der Linie 83 in Richtung Hauptbahnhof erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Die Linie 82 fährt in Richtung Hauptbahnhof bis zur Haltestelle Kaiserthermen nach Plan, dann biegt sie rechts ab und fährt über die Weberbach zum Hauptbahnhof.

Die Haltestellen Balduinsbrunnen, Theodor-Heuss-Allee, Porta Nigra, Treviris, Nikolaus-Koch-Platz, Metzelstraße, Karl-Marx-Haus und Rathaus werden für die Dauer der Sperrung aufgehoben und in die Weberbach (Haltestellen Basilika oder Stadtbibliothek) verlegt.

Fünf Gegenkundgebungen zu NPD-Demo

Bei fünf der angemeldeten Kundgebungen und Demonstrationen handelt es sich um Gegenkundgebungen zu einer geplanten NPD-Demonstration. Darunter unter anderem die SPD, der Verein "Buntes Trier" sowie der Verein Multikulturelles Zentrum. Weitere Demonstrationen wurden von der Partei Die Linke, der Antifa sowie von Privatpersonen angemeldet.