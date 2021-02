Etwa 200 Menschen demonstrierten am Samstag in der Trierer Innenstadt gegen die Corona-Maßnahmen. Nach Angaben der Polizei hielten sich dabei nicht alle Beteiligten an die Maskenpflicht, auch die Abstandsregeln wurden oft missachtet. Das Ordnungsamt habe dementsprechend Personalien aufgenommen. Etwa 200 weitere Leute hätten insgesamt fünf Gegendemonstrationen veranstaltet. Sie hätten sich zur Einhaltung der Abstandsregeln auf mehrere Standorte am Hauptmarkt verteilt. Die Demonstrationen seien friedlich verlaufen.