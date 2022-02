Für das Klinikum Mutterhaus in Trier ist die Sache klar: Das Krankenhaus in Ehrang soll geschlossen bleiben. Doch damit will sich die Initiative "Rettet das Krankenhaus Trier-Ehrang" nicht abfinden und ruft am Freitag zu einer Demo auf.

Sie wollen nicht einfach so aufgeben. Die Initiative "Rettet das Krankenhaus Trier-Ehrang" will mit einer Demonstration am Freitagnachmittag auf dem Viehmarktplatz in Trier noch einmal an das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen appellieren.

Die Geschäftsleitung hatte Ende 2021 ihre Entscheidung bekannt gegeben: Das im Juli von der Flut stark beschädigte Krankenhaus in Ehrang soll nicht saniert und nicht wieder geöffnet werden. Es sei nicht wirtschaftlich.

Seit dem Hochwasser im Juli 2021 ist das Krankenhaus in Ehrang geschlossen. SWR SWR

Resolutionen bleiben bisher erfolglos

In der Region Trier stieß die Entscheidung auf Unverständnis. Zuletzt hatte Anfang Februar der Kreistag Trier-Saarburg eine Resolution für das Krankenhaus Trier-Ehrang verabschiedet und an die Geschäftsleitung appelliert. Schon Ende 2021 hatten der Stadtrat Trier, der Verbandsgemeinderat Schweich und die Ortsbeiräte Trier-Ehrang/Quint Resolutionen verabschiedet.

"Es geht nicht nur um ein Krankenhaus in einem Trierer Stadtteil, es geht um die Gesundheitsversorgung der ganzen Region."

Krankenhaus Trier-Ehrang wichtig für ganze Region

Für die Menschen aus den Dörfern und Gemeinden im Umland von Trier sei das Krankenhaus Trier-Ehrang eine wichtige Anlaufstelle mit seinen stationären und ambulanten Angeboten gewesen, so die Initiatoren.

Die Situation in den Notaufnahmen der beiden anderen Trierer Krankenhäuser sei seit der Schließung des Krankenhauses in Ehrang noch schlimmer geworden. Die Initiative "Rettet das Krankenhaus Trier-Ehrang" will der Geschäftsleitung des Mutterhauses die 11.000 Unterschriften persönlich übergeben.

Wasser und Matsch: So sah es im Keller des Krankenhauses in Trier-Ehrang kurz nach dem Hochwasser im Juli 2021 aus. SWR SWR

Mutterhaus bleibt bei Entscheidung

Auf SWR-Anfrage teilte das Klinikum Mutterhaus mit, dass sie bei ihrer Entscheidung bleibe, das Krankenhaus in Ehrang nicht wieder zu öffnen. Man habe es sich nicht leicht gemacht und alle Szenarien zum Erhalt geprüft.

Das Krankenhaus in Ehrang genieße in der Bevölkerung einen guten Ruf und habe für viele Menschen auch emotional einen hohen Stellenwert. Am Ende habe man sich aber gegen eine Wiedereröffnung des Krankenhauses Ehrang aussprechen müssen - "aus Verantwortung für das gesamte Klinikum Mutterhaus und die Absicherung einer durchgehend bestmöglichen Patientenversorgung."

Runder Tisch geplant

Das Krankenhaus Ehrang wieder aufzubauen, würde eine Bauzeit von drei bis fünf Jahren erfordern. In dieser Zeit müsse man die Standorte Mitte und Nord ausbauen. Eine solch aufwendige Doppelstruktur könne das Klinikum Mutterhaus personell, organisatorisch und finanziell nicht stemmen.

Es habe bereits vertrauliche Gespräche mit der Stadtverwaltung und der Kreisverwaltung Trier-Saarburg gegeben, in der diese ihre Resolutionen angekündigt hätten. Das Anliegen der Geschäftsleitung des Mutterhauses sei es, jetzt nach vorne zu schauen und eine gute und für den Stadtteil Ehrang ideal passende Verwendung für das Grundstück und das Gebäude zu finden. Deswegen halte die Geschäftsleitung des Klinikums Mutterhaus auch an der Planung eines Runden Tisches fest.