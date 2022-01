Festnahme bei Demonstration gegen Coronamaßnahmen

per Mail teilen

Bei einer Demonstration von Gegnern der Coronamaßnahmen in Thalfang ist am Dienstagabend ein Mann vorübergehend festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann einen Polizisten angegriffen und vor die Brust gestoßen haben. An der Demonstration nahmen laut Polizeibericht etwa 25 Menschen teil. Sie machten sich vom Parkplatz eines Supermarktes auf den Weg Richtung Rathaus. Die Demonstration war nicht angemeldet. Aufgrund der Ausdrucksweise der Teilnehmer geht die Polizei davon aus, dass ein Teil von ihnen zur sogenannten Reichsbürgerszene gehört.