Etwa 60 Menschen haben am Montagabend auf dem Trierer Hauptmarkt an einer Demonstration gegen die sogenannten "Coronarebellen" teilgenommen. Das Bündnis "Für ein buntes Trier" hatte dazu aufgerufen. In Redebeiträgen wurde kritisiert, dass Polizei und Ordnungsamt in Bitburg und Wittlich nicht gegen die Corona-Leugner vorgegangen seien, die bei ihren Demonstrationen nicht auf die geltenden Hygieneregeln geachtet und keine Masken getragen hätten. Die Corona-Leugner richteten sich mit ihren Verschwörungstheorien gegen die Demokratie und verbreiteten Antisemitismus. Die Demonstranten forderten alle Bürger dazu auf, sich an die Maskenpflicht und andere Corona-Regeln zu halten, damit sich das Virus nicht weiter ausbreite. Lediglich zwei Corona-Leugner spazierten gestern Abend über den Hauptmarkt - ohne Maske. Ein Sprecher der Polizei sagte, die beiden seien überprüft worden. Sie dürften ohne Maske in der Innenstadt sein, da sie ein ärztliches Attest vorgelegt hätten. Nach etwa 45 Minuten endete die Demonstration. Lediglich am Rande war es zu einzelnen Wortgefechten zwischen Demonstranten und Corona-Leugnern gekommen.