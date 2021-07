Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich in Luxemburg aus. Einem Bericht der Zeitung "Luxemburger Wort" zufolge betrug der Anteil an allen Infektionen letzte Woche 35 Prozent. In der Vorwoche waren es noch 30 Prozent. Die gesamten Fallzahlen hatten sich halbiert. In der französischen Region Grand-Est liegt der Anteil der Delta-Variante bei zwölf Prozent. In Deutschland hat er sich nach Angaben des RKI zuletzt auf rund 15 Prozent verdoppelt.