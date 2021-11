Delta Variante breitet sich in Luxemburg aus

Die Delta Variante breitet sich im Nachbarland Luxemburg immer weiter aus. Dort gilt die Variante laut dem zuständigen Labor als dominanteste Corona-Virenart.

Die Delta Variante ist auch als die indische Corona-Mutation bekannt. In Luxemburg gilt sie nun als Hauptinfektionsquelle.

Delta dominiert Neuinfektionen

In der Kalenderwoche 24 - also Mitte Juni - sei die auch als indische Variante bekannte Mutation für rund 60 Prozent der Neuinfektionen verantwortlich gewesen, heißt es vom zuständigen Labor für die Auswertungen. In der Woche davor lag der Anteil noch bei 36 Prozent. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist die Delta-Variante deutlich ansteckender.

Die Inzidenz in Luxemburg war in den vergangenen Tagen auf 38 gestiegen.