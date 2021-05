per Mail teilen

Die Vorsitzende des Dehoga-Kreisverbandes Trier-Saarburg, Astrid Hau, hat erneut Lockerungen für die Hotels und Gaststätten gefordert. Bayern und Niedersachsen haben angekündigt, bei einer stabilen 7-Tage Inzidenz unter 100, Hotels und Gaststätten kurz vor Pfingsten wieder zu öffnen. Das sollte auch für Rheinland-Pfalz gelten, sagte Hau im SWR-Interview. Sie fordere deshalb einen verbindlichen Plan für mögliche Öffnungen. In Rheinland-Pfalz will die Landesregierung am Freitag über mögliche Lockerungen im Tourismus beraten.