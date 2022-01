Kurzkrimiwettbewerb bei Tatort Eifel

per Mail teilen

Das Krimifestival „Tatort Eifel“ hat den Deutschen Kurzkrimi-Preis 2022 ausgeschrieben. Der Landkreis Vulkaneifel als Veranstalter teilte mit, dass Autoren ihre Texte bis zum 22. April 2022 einreichen können.

Alle Interessierten dürfen ihre Kurzkrimis einreichen, sofern sie noch nicht veröffentlicht wurden und einen Bezug zur Eifel haben. Dieses Jahr steht der Wettbewerb unter dem Motto „Stadt. Land. Flucht“ und soll Konflikte und kriminelle Energien zeigen, die entstehen, wenn Städter auf die Eifeler Landbevölkerung treffen. Eine Fachjury wird eine Vorauswahl aus sechs Beiträgen treffen. Alle nominierten Kurzkrimis werden in einem Sammelband veröffentlicht. Im Rahmen des Festivals „Tatort Eifel“ wir der Deutsche Kurzkrimi-Preis am 24. September an die drei besten Geschichten verliehen. Er ist mit insgesamt 3.000 Euro dotiert.