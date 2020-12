Als erster Landkreis in der Region Trier hat die Vulkaneifel am Sonntag mit den Impfungen gegen das Corona-Virus begonnen. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, konnten rund 400 Menschen geimpft werden.

Seit dem Morgen waren den Angaben zufolge mobile Impfteams in drei Alten- und Pflegeheimen unterwegs. Der Impfstoff dafür sei wie geplant am Samstag an das Impfzentrum in Hillesheim geliefert worden.

Die Kreisverwaltung geht davon aus, dass in den kommenden Tagen weitere Dosen verfügbar werden. Nach und nach sollen dann Bewohner anderer Heime geimpft werden, ehe voraussichtlich ab Januar Pflegekräfte, Ärzte und Menschen über 80 im Zentrum in Hillesheim geimpft werden könnten.