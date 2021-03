Sigrid Steffen (69): "Vor allem gegen den Ärztemangel muss man in der Eifel was tun. In den Großstädten rennen sie den Krankenhäusern die Bude ein und hier fehlen sie. Dabei mangelt es hier ja nicht mal an kulturellem Leben, wo Luxemburg ja so nah dran ist. Also da muss sich dringend was ändern, es muss ja auch nicht jeder Medizinstudent ein Einser-Abitur haben, wichtig ist doch auch die Empathie dabei."

SWR Lena Bathge