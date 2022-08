Neu, modern und bunt: Die Jugendherbergen in der Region Trier

Modern und bunt und viel jünger als vorher kommt sie daher: die Südeifel-Jugendherberge in Bollendorf an der Sauer. Nach langer Sanierung ist sie jetzt eröffnet worden.

Vor dem Eingang der Jugendherberge in Bollendorf steht ein riesengroßer Dinosaurier. Das Urzeittier soll die Gäste darauf aufmerksam machen, dass es ganz in der Nähe - nur etwa sieben Kilometer entfernt - den Dinosaurierpark Teufelsschlucht gibt - ein beliebtes Ausflugsziel.

Gut zwei Jahre war die Jugendherberge Bollendorf geschlossen

Im März 2020 war die Jugendherberge wegen der Coronapandemie geschlossen worden. Vor einem Jahr etwa begannen die Modernisierungsarbeiten.

Der Dinosaurier ist der große Hingucker auf dem Vorplatz der Bollendorfer Jugendherberge. Nur wenige Kilometer entfernt in der Irreler Teufelsschlucht ist der Dino-Park ein beliebtes Ausflugsziel. Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Der komplette Außenbereich sei neu gestaltet, sagt Jacob Geditz, der Vorstandsvorsitzende der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Im Innenbereich seien Eingang, Foyer und Rezeption modernisiert worden - auch die Veranstaltungsräume. Gesamtkosten: 1,4 Millionen Euro.

Freizeitaktivitäten für Wanderer, Radler und Wassersportler

Bollendorf liegt am deutsch-luxemburgischen Grenzfluß Sauer. Wassersportler können Kanus und Kayaks direkt in Bollendorf ausleihen. In Bollendorf lädt ein Freibad zum Schwimmen ein. Aber auch Wanderer finden abwechslungsreiche Strecken in der Gegend. Die Betriebsleiterin der Jugendherberge, Elke Behrens , empfiehlt die Wanderrouten rund um die Teufelsschlucht.

Aber auch auf der luxemburgischen Seite, im Müllerthal könne man wunderschön wandern. Die Region wird auch die kleine Luxemburger Schweiz genannt wird, wegen ihrer beeindruckenden Felskulisse. Fahrradfahrer kommen in dieser Region auch nicht zu kurz. Sie können entlang der Sauer radeln, zum Beispiel bis nach Trier.

Trier hat die größte Jugendherberge in Rheinland-Pfalz

Im April 2018 ist die Römerstadt-Jugendherberge neu eröffnet worden. Sie hat 350 Betten und 90 Zimmer. Das Haus liegt direkt an der Mosel. Der Moselradweg führt dort entlang. Das Freizeitangebot für die Gäste ist groß, sagt Betriebsleiter Sven Kaul.

Weil im Moment in Trier die große Landesausstellung zum Untergang des Römischen Reiches laufe, seien in der Jugendherberge auch vermehrt Senioren zu Gast, die speziell aus diesem Grund in die Moselstadt kommen.

Seit Jahren beliebt seien die Erlebnisführungen - in der Porta Nigra oder mit Gladiator Valerius im Amphittheater.

Klassische Stadtrundgänge oder Rundfahrten mit Bussen gehörten für viele Trier Besucher zum Programm dazu. Wer sich für Wein interessiere, für den gebe es ein großes Angebot von Weinerlebnistouren.

Tagesausflüge mit dem Schiff nach Saarburg oder Bernkastel-Kues würden gut angenommen. Auch Luxemburg sei für viele Trier-Besucher einen Ausflug wert.

Jugendherberge Daun - in der Nähe der Vulkanseen

Von den vielen Maaren, die in der Nähe von Daun liegen, hat die Eifelmaar-Jugendherberge ihren Namen. Zu den Maaren kann man wandern, mit dem Fahrrad hinfahren .

Altersfreigabe: ab 0 (verfügbar von 0 Uhr bis 24 Uhr)

Auch Schwimmen ist teilweise möglich. Die Kraterseen faszinieren die Besucher in der Eifel, sagt eine Mitarbeiterin der Jugendherberge in Daun. Diese einzigartige Naturkulisse, die vor Tausenden von Jahren durch Naturgewalten entstand.

Beliebt seien auch Ausflüge zum Observatorium Hoher List, zur Eifeler Glockengießerei Mark in Brockscheid oder zum Wild-und Erlebnispark in Daun.

Sternegucken über der Eifel in Schalkenmehren

Radfahrer und Wanderer sind in dieser Gegend auch gut aufgehoben. - Der Eifelsteig geht dort entlang und für Radfahrer auf jeden ein Erlebnis: der Maare-Mosel-Radweg, der von Daun über eine stillgelegte Bahntrasse bis an die Mosel führt.

Eifelsteig-Jugendherberge liegt oberhalb der Stadt Gerolstein

Viele Wander- und Radtouren können auch die Gäste der Eifelsteig-Jugendherberge unternehmen. Zum Beispiel auf dem Eifelsteig oder dem Kylltal-Radweg. Aber auf jeden Fall sollte man sich die Gerolsteiner Dolomiten nicht entgehen lassen, sagt Betriebsleiterin Elke Heitmann.

Die Dolomitfelsen sind das Wahrzeichen von Gerolstein. Vor und 380 Millionen Jahren war an dieser Stelle ein subtropisches Meer. Die Dolomiten entstanden verinfacht gesagt aus den Riffen im Meer. IMAGO

Die Felsen Hustley, Munterley, Drohende Ley, Große Kanzel und Auberg prägen das Stadtbild bereits aus der Ferne und bilden das Wahrzeichen Gerolsteins. Sehenswert seien auch die Burgruine Löwenburg, die Erlöserkirche von Gerolstein, die Büschkapelle und der der Adler-und Wolfspark.

Sehenswertes rund um die Eifel-Jugendherberge Prüm

Beliebt bei Familien mit Kindern sei auf jeden Fall auch ein Ausflug in den Eifelzoo in Lünebach, sagt der Betriebsleiter der Eifel-Jugendherberge Prüm ,Salah Desoky.

Im Eifelzoo in Lünebach gibts für die Kleinsten viele exotische Tiere zu bestaunen. SWR

In Prüm selber empfiehlt er einen Ausflug zur Basilika mit ihrer interessanten Geschichte aus der Karolingerzeit. In Prüm gebe es Stadtführungen für Familien. Die Kalvarienbergkapelle und das Kulturhistorische Museum im Rathaus seien sehenswert. Wegen der Nähe zu Belgien und Luxemburg würden Besucher der Jugendherberge auch die Gelegenheit zu einem Ausflug über die Grenzen nutzen.

Zwei Burgen bei der Vulkaneifel-Jugendherberge in Manderscheid

"Direkt bei uns vorbei gehen tolle Wanderwege", sagt die Leiterin der Jugendherberge, Catharina Zens. Zum Beispiel der VulkaMaarpfad, der schönste Wanderweg Deutschlands 2021. Auch der Burgensteig sei ein schöner Wanderweg. Von Manderscheid aus sind die Maare gut zu erreichen. Das Meerfelder Maar mit einem Naturfreibad ist gerade mal sieben Kilometer entfernt.

Außerdem empfehle sie ihren Gästen das Maarmuseum in Manderscheid. Dort geht es um die internationale Bedeutung der Eifel Maare für die Wissenschaft. Auch das Vulkanhaus in Strohn sei einen Ausflug wert. Und ganz neu: Der Klettersteig in Manderscheid. Alpenfeeling in der Eifel sozusagen.

Drei Jugendherbergen in der Region Trier sind geschlossen

Die Jugendherbergen in Traben-Trarbach an der Mosel, in Idar-Oberstein und Saarburg sind derzeit geschlossen weil sie saniert werden. Ende 2024 könnten Idar-Oberstein und Traben-Trarbach nach bisherigen Schätzungen des Vorstands der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland wieder öffnen. Für Saarburg könne derzeit noch kein fester Termin genannt werden.