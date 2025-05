Neues Vitelliusbad in Wittlich setzt auf KI

Im Vitelliusbad in Wittlich soll Künstliche Intelligenz (KI) die Badeaufsicht nach Angaben der Stadt unterstützen. Die Kameras des Bades sollen dafür mit der KI einer Firma verbunden werden, die das Schwimmverhalten in den Becken beobachtet, analysiert und so fortwährend lernt, was kritische Situationen sind.

Wenn Schwimmende in Gefahr sein könnten, sende die KI einen Alarm an die Badeaufsicht. Nach Angaben der Firma kann mit der KI bis zu sechsmal schneller reagiert werden als zuvor ohne KI. Zudem biete sie eine 360-Grad-Ansicht über und unter Wasser und es gebe keine toten Winkel mehr, die ein Mensch als Badeaufsicht hat. Die KI soll laut Stadt nur ergänzend eingesetzt werden und die Badeaufsicht nicht ersetzen.