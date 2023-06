Nach der Premiere im vergangenen Jahr findet in Trier an diesem Wochenende wieder ein internationales Darts-Turnier statt. Am Start sind die besten Dartspieler der Welt.

Das Starterfeld in der Arena Trier kann sich sehen lassen: Mit dem Engländer Michael Smith ist der aktuelle Weltmeister und Weltranglisten-Erste im Darts mit dabei. Neben ihm sind fast alle Top-Spieler der Weltrangliste in Trier zu Gast - etwa der Engländer Luke Humphries, der das Turnier in Trier im vergangenen Jahr gewann. Die 16 Top-Spieler sind bereits für die zweite Runde qualifiziert und werden am Samstag ins Turnier eingreifen. Der amtierende Darts-Weltmeister Michael Smith aus England ist auch in Trier am Start. picture alliance/dpa/PA Wire | Zac Goodwin Bester deutscher Dartspieler Gabriel Clemens in Trier Der beste deutsche Dartspieler Gabriel Clemens aus dem Saarland wird bereits am Freitagabend in Trier zu sehen sein. Clemens steht auf Rang 20 der Weltrangliste. Das Finale des Turniers ist am Sonntagabend. Das "European Darts Matchplay 2023" ist ein prestigeträchtiger Wettbewerb. Ausrichter des Turniers ist die Professional Darts Corporation (PDC), neben der World Darts Federation (WDF) einer der Welt-Dartsverbände. Sportlich hat das Turnier in Trier durchaus hohe Relevanz. Es ist nicht nur eine Station auf dem Weg zum European-Tour-Titel, sondern auch die letzte Chance, sich im Kampf um einen Qualifikationsplatz für das World Matchplay - das prominente Turnier Mitte Juli in Blackpool (England) - zu positionieren. Gabriel Clemens aus Saarlouis ist aktuell der beste deutsche Darts-Spieler. Er tritt am Freitagabend in der Arena Trier an. picture alliance/dpa/PA Wire | Zac Goodwin 10.000 Tickets für "European Darts Matchplay" verkauft Nach Angaben der Arena Trier sind bereits rund 10.000 Tickets verkauft worden. Der Sieger gewinnt rund 35.000 Euro. Insgesamt werden bei dem Turnier knapp 203.000 Euro ausgeschüttet.