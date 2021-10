Was passiert, wenn plötzlich kein Schiedsrichter mehr da ist? Darüber machen sich Vereine in der Region Trier aktuell große Gedanken. Betroffen ist auch der FC Kirchweiler in der Vulkaneifel.

Kapitel auswählen Kein Schiedsrichter bei Spielen (00:00 min) Probleme, Schiedsrichter zu finden (00:40 min) Lösungsvorschläge (01:28 min)