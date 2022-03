per Mail teilen

In Roth an der Our brennt seit dem Nachmittag der Dachstuhl eines Wohnhauses. Das hat die Feuerwehrzentrale der VG Südeifel gemeldet. Inzwischen sind einem Sprecher zufolge rund hundert Feuerwehrleute im Einsatz, vor allem, um ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude zu verhindern. Menschen seien nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht absehbar.