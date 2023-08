Bei einem Dachstuhlbrand im Eifelort Ferschweiler ist am Samstag laut Feuerwehr ein Schaden von ungefähr 150.000 Euro entstanden. Menschen wurden nicht verletzt.

Am frühen Samstagnachmittag ging bei der Leitstelle in Trier die Meldung ein, dass ein Dachstuhl in Ferschweiler (Eifelkreis Bitburg-Prüm) brennt. Als die ersten Rettungskräfte dort ankamen, stellten sie nach Angaben der Feuerwehr VG Südeifel fest, dass das Haus schon voll in Flammen stand.

Bei einem Dachstuhlbrand im Eifelort Ferschweiler ist am Samstag laut Feuerwehr ein Sachschaden von ungefähr 150.000 Euro entstanden Feuerwehr VG Südeifel

Menschen wurden beim Dachstuhlbrand nicht verletzt

Die Feuerwehrleute forderten zusätzlich die Drehleiter der Wehr aus Neuerburg an und riefen weitere Feuerwehren mit Atemschutzgeräten zu Hilfe. Am Ende waren sieben Wehren und das DRK mit insgesamt 55 Leuten im Einsatz.

Menschen wurden nach Angaben der Feuerwehr nicht verletzt. Es habe sich niemand im Haus befunden, als das Feuer ausbrach. Wie es zu dem Brand kam, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Das müsse noch ermittelt werden.