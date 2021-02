per Mail teilen

Die knapp 1000 Dachdecker in der Region Trier bekommen einen höheren Mindestlohn. Das teilte die Gewerkschaft IG Bau mit. Die Lohnuntergrenze liegt demnach jetzt bei 14 Euro 10 pro Stunde, das sind 3,7 Prozent mehr als bisher. Laut Gewerkschaft laufen die Arbeiten in der Baubranche auf Hochtouren. Durch die Mindestlohnsteigerung würden jetzt auch die Dachdecker an den Umsätzen beteiligt.