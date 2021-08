Im Prozess um den Cyberbunker in Traben-Trarbach ist der Haftbefehl gegen einen Angeklagten außer Vollzug gesetzt worden. Das bestätigte ein Sprecher des Trierer Landgerichts am Freitag. Es handelt sich demnach um den sogenannten "Manager" des Bunkers. Der Niederländer hatte sich zu Beginn des Cyberbunker-Prozesses im Oktober vergangenen Jahres mehrfach zu den Vorwürfen geäußert. Nun habe er sich noch einmal zur Sache eingelassen, so der Sprecher des Landgerichts. In dem Bunker an der Mosel sollen über Hunderte Server kriminelle Geschäfte im Darknet gelaufen sein. Die Staatsanwaltschaft wirft den insgesamt acht Angeklagten Beihilfe zu rund 250.000 Straftaten vor. Der Prozess ist derzeit in der Sommerpause und geht Ende August weiter.