Am Landgericht in Trier läuft derzeit ein Mammutprozess. Angeklagt sind acht Verdächtige. Ihnen wird vorgeworfen, über das Darknet Beihilfe zu rund 250.000 Straftaten geleistet zu haben. Verhandelt werden soll bis Ende 2021 zweimal wöchentlich. In unserem Prozesstagebuch liefern wir eine Übersicht über alle wichtigen Geschehnisse des Prozesses. mehr...