Vor 20 Jahren fand in Trier die erste Christopher Street Day-Parade in Rheinland-Pfalz statt. Am Samstag wurde das Jubiläum gefeiert.

Mit einer großen bunten Parade ziehen die Menschen beim CSD Hand in Hand durch die Trierer Innenstadt. SWR Auch Tanzeinlagen gab's beim CSD in Trier. SWR Reden durften natürlich auch nicht fehlen. SWR Die Christopher Street Day-Parade führte auch am Trierer Dom vorbei. SWR Und an verschiedenen Geschäften und Cafés in der Trierer Innenstadt. SWR Auch Studierende demonstrierten beim CSD für die Rechte der queeren Community. SWR Der Trierer CSD feierte am Samstag sein 20. Jubiläum. SWR Einige Menschen kamen sogar kostümiert zum CSD in Trier. SWR Vor der Porta Nigra versammelten sich viele Menschen. SWR Und auch an den aufgebauten Ständen war einiges los. SWR