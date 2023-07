Rund um die Porta Nigra sind tausende Menschen durch die Straßen von Trier gezogen, um für die Rechte der queeren Community zu demonstrieren. In Trier fand vor 20 Jahren der erste CSD in Rheinland-Pfalz statt.

Die Veranstalter sprachen dem SWR gegenüber von bis zu 3.000 Teilnehmenden, die gut gelaunt und Hand in Hand durch die Innenstadt zogen. Im vergangenen Jahr seien es noch 1.200 gewesen.

Schirmherr Innenminister Ebling will Gleichberechtigung unterstützen

Innenminister Michael Ebling (SPD), der von den Organisatoren zum CSD eingeladen worden war, hat zugleich die Schirmherrschaft für den diesjährigen CSD übernommen. "Weil es mir auch darum geht, die queere Community zu unterstützen auf dem Weg zur vollständigen Gleichberechtigung und zu der Akzeptanz in der Gesellschaft, die sie auch verdient", sagte er dem SWR.

CSD in Trier "freundlich, familiär und offen"

Der CSD in Trier sei "unglaublich freundlich, familiär und offen - mit einer guten Laune". Trier sei eine altehrwürdige Stadt, die jetzt schön bunt sei. Viele seien dabei. "Ich glaube, das ist das schönste Zeichen - 'show yor pride' heißt es hier. Also sei stolz". Das werde hier auch gezeigt, und das sei ein sichtbar schönes Signal für die Community.

"Eine Gesellschaft, die keine Diskriminierung kennt, schützt am Ende auch die Menschen. Das ist ein schönes und wichtiges Ziel. Das will ich gerade als Innenminister auch unterstützen."

Noch immer Diskriminierung von queeren Lebensformen

Solche Veranstaltungen seien deshalb wichtig, weil es auch heute noch immer Diskriminierung und Ausgrenzung von queeren Lebensformen gebe. "Und das ist nicht die Gesellschaft, in der wir leben wollen. Wir wollen in einer Gesellschaft leben, in der man diskriminierungsfrei sich bewegen kann, sich auch sicher fühlen kann. Und dafür braucht es solche deutlichen Signale aus der Community heraus", sagte Ebling dem SWR.

Der Christopher Street Day wird weltweit veranstaltet und soll ein Zeichen für Gleichberechtigung und Akzeptanz setzen. Die Pride-Demonstration in Trier startete an der Porta Nigra und führte durch die Stadt bis zum Palastgarten. Dort gab es ein buntes Kulturprogramm.

Vincent Maron vom Verein Schmit-Z in Trier hat den CSD mit organisiert. In diesem Jahr werde ein besonders Jubiläum gefeiert, sagte er.

"20 Jahre CSD heißt auch jahrelanger Kampf für queere Rechte"

Vermehrt Angriffe auf queere Menschen

Viele Menschen beim Christopher Street Day in Trier SWR

Aktuell gebe es vermehrt Angriffe und Hass gegenüber queeren Menschen. Dem wolle man sich aktiv entgegenstellen und zeigen, dass queere Sichtbarkeit im Kampf um Akzeptanz weiter einen hohen Stellenwert in Politik und Gesellschaft haben müsse.

Arbeitskreis Queer im Bistum Trier erstmals beim CSD dabei

Arbeitskreis Queer vom Bistum Trier erstmalig beim CSD Trier SWR

Unter dem Motto "Unter Gottes Himmel haben alle Platz" nahm zum ersten Mal der Arbeitskreis (AK) Queer im Bistum Trier am CSD in der Stadt teil. Gegründet wurde der AK im Zuge der Bistumssynode. Er gestaltet mit und für LSBTIQ*-Personen seelsorgliche und liturgische Angebote. Die Teilnahme am CSD sei nun ein nächster Schritt, um "mit noch mehr Menschen der Community in den Austausch zu treten, so Ulrike Laux, die den Arbeitskreis gemeinsam mit Laoys Perling leitet. Man wolle ein deutliches Zeichen der Solidarität setzen.