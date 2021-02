Trier:

Die Industrie- und Handelskammer Trier bietet ab der kommenden Woche Auszubildenden der Hotel- und Gaststättenbranche einen dreitägigen Crashkurs an. Die Präsenzveranstaltung unter Corona-Bedingungen soll die Jugendlichen auf ihre Prüfung vorbereiten, teilte IHK-Geschäftsführer Jan Glockauer mit. Seit November könnten die Auszubildenden in Hotels und Restaurants nicht mehr praktisch arbeiten. In dem Kurs sollen sie unter anderem lernen, wie ein Tisch eingedeckt oder Besteck vorgelegt werde. An jedem Kurs nehmen acht Auszubildende teil. Etwa 100 Jugendliche in der Region Trier stünden vor der Prüfung. Die Kammern, die Agentur für Arbeit und das Wirtschaftsministerium verlängern nach Mitteilung von Glockauer außerdem das gemeinsame Internetportal Ausbildung-rlp.jetzt. Das sei eingerichtet worden, weil wegen Corona alle Veranstaltungen zur Berufsorientierung ausgefallen seien. In der Region Trier sei es im vergangenen Jahr zu 200 virtuellen Treffen zwischen einem Betrieb und einem Jugendlichen gekommen.