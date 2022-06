In Hermeskeil hat ein sogenanntes Coworking-Space eröffnet. Dort können mehrere Menschen von unterschiedlichen Firmen nebeneinander arbeiten. Nach Angaben der Wirtschaftsförderung im Landkreis Trier-Saarburg stehen in der Hermeskeiler Fußgängerzone sechs Arbeitsplätze in einem Gemeinschaftsbüro zur Verfügung. Die Büros können tage- wochen- oder monatsweise angemietet werden. Im vergangenen Jahr wurden bereits drei Coworking Spaces im Kreis Trier-Saarburg in Betrieb genommen - in Trittenheim, Irsch und in Zemmer.