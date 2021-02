Im Eifelkreis Bitburg-Prüm befinden sich rund 130 Menschen nach einem Corona-Ausbruch in zwei Kitas in Quarantäne.

Am 12. Februar waren dem Gesundheitsamt Corona-Ausbrüche in zwei Kitas des Kreises bekannt geworden, teilte die Kreisverwaltung mit. Drei Erzieherinnen der Kita Maria Königin in Dudeldorf sowie zehn Kinder und sieben Erzieherinnen der Kita Liebfrauen in Bitburg hatten sich mit dem Coronavirus infiziert.

Daraufhin hat das Gesundheitsamt am Sonntag über 100 enge Kontaktpersonen der Kinder und Erzieherinnen auf das Virus getestet und rund 130 in Quarantäne geschickt. Man könne noch nicht sagen, wie viele Menschen sich bei den Kindern und Erzieherinnen aus Bitburg und Dudeldorf angesteckt haben. Aber: In 45 der bisher 67 untersuchten Proben konnte das Labor den Angaben zufolge die aggressivere, britische Mutante des Coronavirus feststellen.

Vor allem Familienmitglieder betroffen

Die Verwaltung des Eifelkreises geht davon aus, dass diese Mutation sich vor allem unter Familienmitgliedern schnell verbreitet. Schneller als das ursprüngliche Virus. Kinder können beispielsweise Geschwister und Eltern anstecken.

Was sich bereits jetzt auswirkt: Wie ein Sprecher mitteilt, mussten Kinder und Erzieherinnen einer Gruppe der Kita Altes Gymnasium in Bitburg und eine Klasse mit Klassenlehrer der Bitburger Grundschule Nord in die Quarantäne geschickt werden. In der Gruppe und in der Klasse sei je ein Kind positiv auf die britische Virusmutation getestet worden.

Bisher sei aber nicht davon auszugehen, dass die Mutation im Eifelkreis gefährlicher ist. Derzeit würden drei Menschen in Krankenhäusern in Bitburg und Trier mit mittelschweren Verläufen behandelt. Sie müssten nicht beatmet werden. Die übrigen mit der Mutante Infizierten berichteten demnach von leichten Verläufen. Was aber auffällt: Der Altersdurchschnitt der mit der Mutante infizierten Menschen liegt bei 30 Jahren. Das jüngste infizierte Kind ist zwei Jahre alt, die älteste Person 85.

Landrat sieht Schulöffnungen kritisch

Angesichts des fast sprunghaften Anstiegs der Infektionen fordert der Landrat des Eifelkreises, Joachim Streit (Freie Wähler), Lehrern und Fachpersonal eine Impfung anzubieten. Da diese nicht zu der für die Impfung priorisierten Gruppe gehörten, sehe er eine Öffnung der Schulen kritisch.