Experte: Omikron-Variante jetzt auch in Luxemburg vorherrschend

In Luxemburg macht die Omikron-Variante rund 80 Prozent der Corona-Infektionen aus. Im SWR-Interview erklärt der Sprecher der "Covid-Task-Force Luxemburg", warum die Lage in den Krankenhäusern dennoch stabil ist und wo es bereits Engpässe beim Personal gibt.

SWR Aktuell: Wo steht Ihrer Meinung nach Luxemburg aktuell in der Pandemie?

Paul Wilmes: Wir sind in Luxemburg sicher zurzeit in einer neuen epidemischen Welle. Die wird hauptsächlich durch die Omikron-Variante des Coronavirus angetrieben. In Luxemburg macht die Omikron-Variante inzwischen rund 80 Prozent der Neuinfektionen aus. Wir gehen davon aus, dass diese Welle ihren Höhepunkt Anfang Februar erreichen wird.

SWR Aktuell: Wieso denken Sie, dass der Höhepunkt erst dann erreicht sein wird?

Wilmes: Weil die Omikron-Variante eben sehr viel übertragbarer ist als die vorherige Delta-Variante und weil wir davon ausgehen, dass der Impfschutz bei den geimpften Personen jetzt auch geringer sein wird und es dementsprechend viele Menschen in der Bevölkerung gibt, die anfällig für eine Infektion sind.

Prof. Paul Wilmes vom "Luxembourg Centre for Systems Biomedicine" der Universität Luxemburg. Universität Luxemburg

Professor Paul Wilmes arbeitet im "Luxembourg Centre for Systems Biomedicine" an der Universität Luxemburg in Esch/Alzette. Er ist stellvertretender Sprecher der "Covid-Task-Force Luxemburg". Die Task Force wurde eingerichtet, um dem Gesundheitssystem in Luxemburg das gebündelte Fachwissen des öffentlichen Forschungssektors zur Verfügung zu stellen.



Coronavirus in Luxemburg: Viele Fälle über Weihnachten und Neujahr

SWR Aktuell: Hat das aktuelle Infektionsgeschehen Ihrer Meinung auch etwas mit Weihnachten und Neujahr zu tun?

Wilmes: Es ist sicher so, dass die Menschen über Weihnachten und Neujahr mehr sozialen Kontakt hatten. Ansonsten wären wir nicht in der Lage, in der wir gerade sind - und zwar, dass die Fallzahlen hauptsächlich letzte Woche schlagartig zugenommen haben.

SWR Aktuell: Die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern in Luxemburg ist stabil geblieben. Besonders auf der Intensivstation. Wie erklären sie sich das?

Wilmes: Wir wissen, dass es da immer einen Verzug von zwei bis drei Wochen gibt. Allerdings ist es so, dass kanadische und US-amerikanische Daten darauf hindeuten, dass Omikron zu weniger schlimmen Verläufen führt. Vor allem wenn die Menschen geimpft und - sehr wichtig - geboostert sind.

Wir wissen aber auch, dass steigende Infektionszahlen mit einem Verzug von zwei bis drei Wochen einhergehen, sodass die Zahl der Infektionen weiterhin steigen wird.

Viele Grenzgänger arbeiten wieder im Homeoffice

SWR Aktuell: Viele Luxemburg-Pendler aus Deutschland arbeiten jetzt wieder vermehrt im Homeoffice. Denken Sie, dass das die Verbreitung eindämmen kann?

Wilmes: Wir wissen auf jeden Fall, dass Homeoffice sicherlich dazu beiträgt, das Infektionsgeschehen zu mindern. Das sind also dementsprechend Maßnahmen, von denen wir wissen, dass sie effektiv sind.

SWR Aktuell: Haben Sie Sorge, dass es in "kritischen Infrastrukturen" wie Notfalldienste oder in Krankenhäusern, aber vielleicht auch Schulen demnächst Engpässe beim Personal geben wird?

Wilmes: Engpässe gibt es hier in Luxemburg bereits bei Lehrerinnen und Lehrern. Letzte Woche sind dort 15 Prozent des Personals ausgefallen. Dementsprechend muss man davon ausgehen, dass in Schulen sowie in Kindertagesstätten und dann eben auch in Krankenhäusern es über die nächste Woche hinweg Engpässe geben wird.

Hochrisikogeiet Luxemburg - Was ist zu beachten? Deutschland hat Luxemburg im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie als Hochrisikogebiet eingestuft. Die Einstufung trat am Sonntag in Kraft. Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens nach fünf Tagen freitesten. Vor der Einreise nach Deutschland muss eine digitale Einreiseanmeldung ausgefüllt werden. Ausgenommen sind Grenzgänger, Personen, die sich weniger als 24 Stunden in Deutschland aufhalten, sowie Personen, die sich im Transit befinden. Fragen zur digitalen Einreiseanmeldung, Nachweispflicht und Einreisequarantäne beantwortet das Bundesgesundheitsministerium auf seiner Internetseite.

SWR Aktuell: In Luxemburg sind rund 43 Prozent der Menschen bereits geboostert. Sind Sie der Meinung, dass das Boostern wirklich hilft?

Wilmes: Es gibt dazu drei verschiedene Studien aus Kanada, Großbritannien und den Vereinigten Staaten und diese Studien zeigen ganz klar, dass Boostern effektiv ist, um die Immunität gegen Infektionen mit dem Coronavirus zu steigern und in dem Kontext ist es ganz klar ratsam, sich boostern zu lassen.