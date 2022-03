Kontaktaufnahme per SMS durch Gesundheitsamt

Menschen im Eifelkreis Bitburg-Prüm, die an Covid 19 erkrankt sind, werden künftig nicht mehr per Telefon vom Gesundheitsamt kontaktiert, sondern erhalten eine SMS auf ihr Handy. Das teilte die Kreisverwaltung mit. Die Textnachricht enthält demnach einen Link zur Internetseite der

Kreisverwaltung mit Informationen zum weiteren Vorgehen. Eine Benachrichtigung per Telefon erfolge nur noch in Ausnahmefällen. Das Gesundheitsamt müsse täglich mehrere hundert Fälle bearbeiten. Daher habe man sich für die Kontaktaufnahme per SMS entschieden, so die Kreisverwaltung.