Immer mehr Corona-Fälle in Kitas in der Region Trier

Jeden Tag gibt es mehr Corona-Fälle in Kitas in der Region Trier. Einige Einrichtungen sind wegen Corona bereits komplett geschlossen. Eine Kita-Leiterin erzählt aus ihrem Alltag.

"Die Corona-Fälle in den Kitas nehmen rasant zu", so ein Sprecher des Gesundheitsamtes Trier. Es treffe vor allem Kitas, weil es dort nur wenig Möglichkeiten gibt, um sich vor der besonders ansteckenden Omikron-Variante zu schützen.

Corona-Zahlen in Kitas gehen rasant nach oben

Aktuell gibt es in 55 Einrichtungen in der Region Trier nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Das teilte das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung dem SWR mit. Zwei Kitas sind demnach komplett dicht, neun Kitas teilweise geschlossen. Zum Vergleich: Am vergangenen Freitag (7. Januar) gab es in 20 Kitas Corona-Fälle, eine Kita war komplett und drei teilweise geschlossen.

Genauso rasant entwickeln sich laut Landesamt die Infektionszahlen in den Einrichtungen: Am Freitag, 7. Januar, waren noch sechs Mitarbeitende und 13 Kinder mit dem Coronavirus infiziert. Aktuell sind es bereits 44 Mitarbeitende und 29 Kinder, die positiv getestet wurden.

Immer mehr Kitas müssen wegen der Corona-Pandemie kurzzeitig schließen. (Symbolbild) dpa Bildfunk Picture Alliance

Keine Regel, wann Kita wegen Corona schließen muss

Es gibt keine pauschale Regel, wann eine Kita komplett oder teilweise geschlossen wird. Die Gesundheitsämter entscheiden von Fall zu Fall, welche Maßnahmen getroffen werden. Doch die Gesundheitsämter in der Region Trier sind derzeit überlastet.

Das habe zur Folge, dass Kitas und Eltern nicht wissen, ob und wann die Einrichtung schließen muss, berichtet eine Kita-Leiterin aus Trier dem SWR. Hinzu komme, dass auch die Labore derzeit so überlastet seien, dass es mehrere Tage dauert, bis man das Resultat eines PCR-Tests bekommt.

"Kitas, Eltern und Mitarbeiter der Kitas wissen oft nicht, was sie tun müssen."

Kita-Leiterin erzählt aus ihrem Alltag

Um die Infektionen in den Kitas einzudämmen, hat das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Anfang Dezember den Kindertagesstätten empfohlen, die Kinder in unterschiedliche Gruppen aufzuteilen, damit es weniger Durchmischung der Kinder gibt. Leider würden aber nicht alle Kitas diese Maßnahme umsetzten, so ein Sprecher des Gesundheitsamtes Trier.

Die Leiterin einer Trierer Kita, Susanne W.*, hat diese Maßnahme umgesetzt, doch in ihren Augen habe sie nichts gebracht. Ihrer Meinung nach war die Situation, die jetzt eingetreten ist, absehbar und hätte durch regelmäßige Schnelltests bei den Kindern vermieden werden können.

Nur so könne man in Kitas einen sicheren Alltag für Kinder und Erwachsene schaffen in einem Umfeld, in der die gängigen Hygieneregeln außer Kraft gesetzt sind. Andere Bundesländer und Städte machten es vor, so die Kita-Leiterin.

Eltern sind verunsichert

Die Impfung - selbst die Booster-Impfung - reiche nicht, um Infektionen zu verhindern, sagt Standortleiterin Susanne W. In ihrer Kita seien alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genesen, geimpft und geboostert. Trotzdem seien sieben ihrer Mitarbeitenden an Corona erkrankt. Darunter auch junge Mitarbeitende, die die Erkrankung mit Müdigkeit, Husten und Kopfschmerzen deutlich spürten.

Susanne W. fürchtet, dass sie die Kita bald schließen muss, weil sie zu wenig Personal hat. Einen genauen Plan, wie es weitergeht, hat sie nach eigenen Angaben nicht. Sie müsse sich jeden Tag mit verunsicherten Eltern und einem überlasteten Gesundheitsamt, welches kaum zu erreichen ist, auseinandersetzen.

Eine Erzieherin der Kita in Trier sitze schon seit Tagen mit Corona zu Hause und warte auf eine Meldung des Gesundheitsamtes, um herauszufinden, wie lange sie in Quarantäne bleiben muss. Susanne W. kritisiert die aktuelle Lage.

"Wieso gibt es keinen Fahrplan für Kitas, so wie es das auch in Schulen gibt? Bei einer gewissen Zahl von Fällen in einer Klasse wissen die Lehrer und Eltern genau, was zu tun ist."

Unmut und Verwirrung über Corona-Regeln

Am Mittwoch mussten alle Kinder aus Susanne W.'s Kita, die Kontakt mit den erkrankten Erziehern hatten, zum PCR-Test. Mitarbeiter, die genesen oder geimpft sind, müssen das nicht, solange sie keine Symptome haben. Darüber kann die Trierer Kita-Leiterin nur den Kopf schütteln.

Doch dies ist nicht die einzige Corona-Regel, die für Verwirrung sorgt, erzählt die Kita-Leiterin. Zum Beispiel sei vielen Eltern unklar, wo sie einen PCR-Test machen lassen können. Nicht alle Haus- und Kinderärzte würden Kleinkinder testen. Außerdem wüssten viele nicht, dass die für Freitag angekündigte verkürzte Quarantäne jetzt noch nicht gilt.

"Ich fühle mich in der Kita nicht geschützt. Ich wünsche mir, dass wir als Personal und die Kinder regelmäßig getestet werden. Denn nur durch einen Schnelltest zu Hause ist meine Infizierung aufgefallen."

Eine Erzieherin aus Trier erzählte dem SWR, es sei ein tägliches Ringen mit den Eltern, ihnen zu erklären, dass ihr Kind nur symptomfrei in die Kita darf. Der Trend würde dahin gehen, dass Eltern ihre Kinder von einem Arzt chronisch krank schreiben lassen, damit die Kinder auch mit Husten oder Schnupfen in die Kita könnten. Sie wünscht sich auch mehr Verständnis von den Eltern.

*Der Name der Leitung der genannten Trierer Kita wurde von der Redaktion geändert.