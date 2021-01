Mit einem eigenen Impfzentrum hat das Trierer Brüderkrankenhaus damit begonnen, die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen das Coronavirus zu impfen.

Innerhalb von zwei Tagen hatten die Verantwortlichen den großen Veranstaltungssaal der Klinik in eine Impfstraße verwandelt. Zum Start bildete sich zeitweise eine längere Schlange. "Ein sichtbarer Beleg für die hohe Impfbereitschaft in unserer Dienstgemeinschaft, die uns sehr freut", so Hausoberer Markus Leineweber. Am ersten Wochenende des neuen Jahres hatten sich zunächst mehr als 300 Ärzte und Pfleger impfen lassen.

Ziel: Alle Mitarbeiter zeitnah impfen

Das Brüderkrankenhaus hat vom Land zunächst knapp 1.000 Impfdosen erhalten. "Unser Ziel ist es, zeitnah allen unseren rund 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Gelegenheit zu geben, sich impfen zu lassen. Deshalb rechnen wir fest damit, dass wir bald weitere Lieferungen von Impfdosen durch das Land erhalten werden. Bis dahin konzentrieren wir uns in einem ersten Schritt auf das Personal, das in besonders patientennahen Bereichen zum Einsatz kommt", sagte der Hausobere.

"Ich habe sehr großes Vertrauen in den Impfstoff." Prof. Dr. Martin Bettag

Als einer der ersten ließ sich Chefarzt Prof. Dr. Martin Bettag impfen: "Ich habe sehr großes Vertrauen in den Impfstoff und in die Gremien, die das alles geprüft haben", sagt der Neurochirurg und ergänzte: "Letztlich wissen wir alle, dass wir die Pandemie nur in den Griff bekommen werden, wenn ein möglichst großer Anteil der Bevölkerung seine Bereitschaft erklärt, sich impfen zu lassen."