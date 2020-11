Bei Coronakontrollen in der Region Trier haben Ordnungsämter und Polizei an diesem Wochenende 79 Verstöße festgestellt. Das hat die Polizei mitgeteilt. In den meisten Fällen - 42 mal - hätten die Menschen keine Masken an, beziehungsweise sie falsch getragen. 18 mal sei der Mindestabstand nicht einhalten worden. Am Wochenende zuvor hat es den Angaben zufolge deutlich mehr - nämlich 319 Verstöße gegeben.