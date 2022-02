In mehreren Städten der Region Trier sind gestern Abend Gegner der Coronaschutzmaßnahmen zu unangemeldeten Kundgebungen zusammengekommen. Wie die Polizei mitteilte, waren es in Bitburg fast 200, in Bernkastel-Kues etwa 165. Versammlungen gab es auch in Saarburg, Daun, Birkenfeld und anderen Orten. Überwiegend wurden die Auflagen der vorgegebenen Wegstrecke und die Maskenplicht eingehalten, so die Polizei. Es gab aber auch Platzverweise und Verfahren wegen Ordnungswidrigkeit. Insgesamt demonstrierten in der Region Trier gestern etwa 700 Menschen gegen die Coronaauflagen.