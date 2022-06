Das geht beim Camping in der Region Trier

Seit 18. Mai sind in Rheinland-Pfalz die Campingplätze offen, aber nicht die Toiletten. Die dürfen laut Coronaverordnung erst am 18. Juni öffnen. Einen Campingplatzbetreiber aus Riol an der Mosel ärgert das.

Der Campingplatz in Riol am Triolago wirkt an diesem sommerlichen Tag eigentlich ziemlich gut gefüllt. Aber das täuscht, sagt Betreiber Günter Becker. 250 Plätze kann er anbieten, davon sind 130 von Dauercampern besetzt. Die kommen meist aus dem Saarland, man sieht viele Kennzeichen aus Merzig, St. Wendel und Neunkirchen, andere Dauercamper kommen aus dem Hunsrück, aus dem Kreis Birkenfeld oder auch aus dem Landkreis Trier-Saarburg. Sie können campen, denn sie haben ihre eigene Toilette fest installiert. Dauercamper in Riol sind wieder zurück, auf andere muss Campingplatzbetreiber Becker noch warten. SWR Nicole Mertes Camper verstehen die Toilettenschließung nicht Seit die Campingplätze im Mai öffnen durften, musste Campingplatzbetreiber Günter Becker vielen möglichen Kunden erklären, dass er sie nicht auf den Platz lassen kann, weil er die Toiletten nicht öffnen darf. Dafür haben die meisten kein Verständnis, sagt er, denn in anderen Bundesländern war das nicht so, da waren die Toiletten geöffnet. Er befürchtet, dass er einige Kunden ganz verliert, weil sie sich jetzt einfach ein anderes Urlaubsziel ausgesucht haben. "Unsere Gäste sind zurzeit in Holland, Belgien, Niederlande, überall im Ausland und schreiben uns eine Karte." Einige sagten ihm, dass sie lieber in ein anderes Land fahren, zum Beispiel Österreich. Die unterschiedlichen Regeln für Campingplätze in Deutschland, die in jedem Bundesland anders sind, verwirren und verunsichern die Leute, sagt Campingplatzbetreiber Becker. Es ist jetzt nicht der große Ansturm auf die Campingplätze Die Entscheidung der rheinland-pfälzischen Landesregierung, dass auf den Campingplätzen ab 18. Juni die Toiletten geöffnet werden dürfen, ist für die Campingplatzbetreiber eine Erleichterung. Aber das Geschäft läuft nicht wie im vergangenen Jahr. „Letztes Jahr waren wir sofort ausgebucht, als es wieder losging. In diesem Jahr sind die Buchungen eher zaghaft“, sagt Becker. Er hofft wie seine Kollegen auf einen guten Sommer, um die Verluste durch den Wegfall des Oster- und Pfingstgeschäfts wenigstens teilweise wieder auszugleichen.