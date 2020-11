per Mail teilen

Wegen der steigenden Zahlen mit Coronainfektionen soll morgen das Coronakrankenhaus in Trier-Nord wiedereröffnet werden. Zur Stunde stellen das Brüderkrankenhaus und Klinikum Mutterhaus die Details vor. Wie schon im Frühjahr sollen Covid-19 Patienten aus Trier und der Umgebung im ehemaligen Elisabethkrankenhaus Trier-Nord behandelt werden. So soll sichergestellt werden, dass in den anderen Krankenhäusern der reguläre Betrieb und die medizinische Versorgung aufrechterhalten werden können. Im Coronakrankenhaus habe man jetzt mehr Beatmungsgeräte und Intensivbetten als im Frühjahr, hieß es.