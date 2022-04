Coronainfektionen in Kitas in Region Trier nehmen zu

Die Zahl der nachgewiesenen Coronainfektionen in Kindertagesstätten nimmt nach Angaben des Landesamtes für Soziales in der Region Trier weiter zu. Demnach sind vier Kitas ganz geschlossen – 22 teilweise.

Den Angaben zufolge wurden aktuell bei 229 Kindern und 110 Erwachsenen Corona-Infektionen nachgewiesen. Zum Vergleich: am vergangenen Mittwoch waren laut Landesamt 29 Kinder und 44 Mitarbeitende positiv getestet. Nach Angaben der Kita gGmbH in Trier arbeiten viele Kitas seit einigen Wochen bereits in getrennten Abteilungen, sofern dies räumlich und personell geht. 95 Prozent des Kitapersonals sei mindestens zweimal geimpft. In der Region Trier gibt es nach Angaben des Landesamtes für Soziales rund 380 Kitas.