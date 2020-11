Bis Ende Oktober hat die KfW- Bankengruppe 1,7 Milliarden Euro Corona-Hilfen an Unternehmen in der Region Trier ausgezahlt. Das sagte ein Sprecher auf SWR-Anfrage. Das Geld verteilt sich auf mehr als 5.200 Anträge. Allein in der Stadt Trier wurden fast 50 Millionen Euro an Corona- Hilfen für Unternehmen bewilligt. Die Unternehmen müssen die Corona- Hilfe bei ihrer Hausbank beantragen. Wenn die dem Kredit zustimmt, werden Hilfen bis 3 Millionen Euro sofort zugesagt, so die KfW Bank. Nur bei einem Kreditvolumen von mehr als 10 Millionen Euro prüfe die KfW-Bank vor einer Zusage den Kredit noch einmal selbst.