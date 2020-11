Im Seniorenzentrum St. Franziskus in Saarburg haben sich 19 weitere Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Wie das Seniorenzentrum am Montag mitteilte, geht es den Bewohnern den Umständen entsprechend gut. Um weitere Infektionsketten zu verhindern, wurde ein sofortiger Besucherstopp verhängt. Am vergangenen Donnerstag wurde das Coronavirus zunächst bei einer Bewohnerin entdeckt. Alle positiv getesteten Bewohner seien inzwischen separat untergebracht, so die Heimleitung.