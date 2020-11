Im Seniorenpflegeheim Haus Helena in Mehren im Kreis Vulkaneifel wurden sechs Bewohner und vier Pflegekräfte positiv auf das Corona-Virus getestet. Nachdem ein ehemaliger Bewohner vergangenen Montag positiv getestet worden war, hatte das Gesundheitsamt nach eigenen Angaben das gesamte Heim getestet. Ein Bewohner werde stationär im Krankenhaus Gerolstein behandelt. Die anderen Infizierten hätten wenige bis gar keine Symptome. Innerhalb des Heimes gebe es 7 separate Hausgemeinschaften, davon stünden derzeit zwei unter Quarantäne, so Gesundheitsamtsleiter Volker Schneiders. Die negativ getesteten Pflegekräfte dürften weiterhin zur Arbeit kommen, um die Heimbewohner zu betreuen, und befänden sich ansonsten in häuslicher Quarantäne. Alle 77 Bewohner und 29 Pflegekräfte im Haus Helena werden laut Schneiders am Donnerstag nochmals getestet.