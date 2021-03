In der Region Trier haben die Kreise am Freitag 28 neue Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Das sind zwei mehr als am Samstag vor einer Woche. Die meisten aktuell Infizierten sind im Kreis Trier-Saarburg gemeldet mit 251. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegen in den meisten Kreisen der Region unter 35, im Vulkaneifelkreis knapp 40 und im Kreis Birkenfeld über 50.