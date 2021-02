Zum Schrecken der Corona- Pandemie tragen die Todes-Zahlen erheblich bei. In Rheinland-Pfalz gehen die Werte dabei ziemlich auseinander. In Trier ist die Zahl auffallend niedrig.

Gerechnet auf 100.000 Einwohner gab es in Trier bisher "nur" 17 Corona-Tote - im Landesdurchschnitt 67. Von den Infizierten starben 1,1 Prozent - der Landesdurchschnitt liegt fast dreimal so hoch.

Dass Trier bislang so gut wegkam, könnte am Corona-Gemeinschaftskrankenhaus liegen. Corona konnte so ganz aus den normalen Krankenhäusern herausgehalten werden. In Trier hat es bislang auch keine größeren Corona-Ausbrüche in Seniorenheimen gegeben, heißt es vom Gesundheitsamt in Trier. Vor allem aber glauben alle Beteiligten in Trier, dass die Stadt einfach auch viel Glück hatte.