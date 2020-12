In der Region Trier stehen an Weihnachtsfeiertagen die Notdienste für Corona-Tests bereit. Zwischen den Jahren haben die Teststationen geöffnet.

In der Stadt Trier und dem Kreis Trier-Saarburg wird in der Zeit zwischen den Jahren in der Corona-Teststation im Trierer Messepark getestet. Das teilte die Kreisverwaltung Trier-Saarburg mit. An den Weihnachtsfeiertagen seien die Bereitschaftszentralen und Notdienste für Tests zuständig.

Notdienste an Weihnachtsfeiertagen zuständig

Da die Sichtungsstelle in Bitburg über die Feiertage geschlossen ist, müssen sich Betroffene mit Symptomen einer Corona-Infektion im Eifelkreis dann an den Notdienst wenden.

Im Vulkaneifelkreis sind Arztpraxen und ebenfalls Notdienste zuständig. Der Kreis Birkenfeld verweist auf die Corona-Arztpraxen in Rhaunen, Birkenfeld und Idar-Oberstein.

Teststation in Wittlich bis 27. Dezember geschlossen

Im Kreis Bernkastel-Wittlich sind in der Wittlicher Teststation ab 28. Dezember wieder Tests möglich, auch hier sind Notdienste bis dahin zuständig.

Mit ersten Impfungen gegen das Coronavirus rechnen die Kreise erst im Januar. Nach Angaben der Stadt Trier werden in Rheinland-Pfalz zuerst Gebiete mit sehr hohen Inzidenzwerten mit dem Impfstoff beliefert.